Uma semana após o Tribunal de Justiça rejeitar a ação em que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) pedia que fosse declarado inconstitucional um dos trechos da lei municipal de Taubaté que criou o Simube (Sistema Municipal de Bolsas de Estudo), a Prefeitura publicou o edital do processo seletivo de 2026 para a concessão de novas bolsas de estudo.

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No processo judicial, que tramita desde novembro de 2025, o TJ não chegou a determinar a suspensão da concessão de novas bolsas, mas a Prefeitura optou por adiar o início do novo processo seletivo para "resguardar a segurança jurídica e a sustentabilidade financeira do programa".