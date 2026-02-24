A Prefeitura de Taubaté admitiu nessa terça-feira (24) que existe o risco de não ser aberto processo seletivo para concessão de novas bolsas de estudo via Simube (Sistema Municipal de Bolsas de Estudo) em 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, a abertura do processo seletivo foi adiada após a decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu o trecho da lei municipal que estabelecia, entre os critérios do programa, que o aluno morasse em Taubaté.