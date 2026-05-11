A cidade de Taubaté amanheceu em luto com a morte do comerciante e funileiro Walmir Antônio Fiorio, conhecido carinhosamente como “Martelinho de Ouro”. Muito querido entre amigos, familiares e clientes, Walmir morreu aos 50 anos nesse domingo (10), após permanecer internado em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

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Walmir deixa esposa e três filhas. O velório foi realizado no Velório São Benedito, em Taubaté, e o sepultamento está marcado para as 11h desta segunda-feira (11).