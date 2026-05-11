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OPORTUNIDADE

Embraer tem 74 vagas de emprego abertas em São José dos Campos

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Embraer
Embraer amplia vagas de emprego em SJC
Embraer amplia vagas de emprego em SJC

A Embraer abriu 74 vagas de emprego para atuação na unidade de São José dos Campos. As oportunidades abrangem vários níveis de formação e experiência em áreas como Engenharia, TI, Finanças e Produção.

Além das contratações imediatas, a fabricante mantém abertas as inscrições para seu banco de talentos em funções técnicas e operacionais, oferecendo pacotes de benefícios e planos de carreira globais.

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Vagas

Entre as áreas com oportunidades abertas estão:

  • Engenharia e tecnologia: com foco em projetos como KC-390, programa Eve (eVTOL) e Inteligência Artificial.
  • Administrativa e financeira: com vagas em compliance, custos, suprimentos, RH e planejamento.
  • Operacional (Banco de Talentos): cadastro para vagas futuras nas posições de mecânicos, eletricistas, pintores, seladores e operadores logísticos.

Benefícios

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui convênio médico e odontológico, auxílio-farmácia e vacinas, seguro de vida, programa Gympass, além de participação nos lucros, previdência privada e cooperativa.

Como se inscrever para concorrer às vagas

Os interessados devem se candidatar na plataforma Gupy, na página oficial de carreiras da Embraer.

A empresa mantém todas as vagas abertas para pessoas com deficiência, diferentes identidades de gênero, raças e orientações sexuais.

Clique aqui para se inscrever.

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