A Embraer abriu 74 vagas de emprego para atuação na unidade de São José dos Campos. As oportunidades abrangem vários níveis de formação e experiência em áreas como Engenharia, TI, Finanças e Produção.
Além das contratações imediatas, a fabricante mantém abertas as inscrições para seu banco de talentos em funções técnicas e operacionais, oferecendo pacotes de benefícios e planos de carreira globais.
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Vagas
Entre as áreas com oportunidades abertas estão:
- Engenharia e tecnologia: com foco em projetos como KC-390, programa Eve (eVTOL) e Inteligência Artificial.
- Administrativa e financeira: com vagas em compliance, custos, suprimentos, RH e planejamento.
- Operacional (Banco de Talentos): cadastro para vagas futuras nas posições de mecânicos, eletricistas, pintores, seladores e operadores logísticos.
Benefícios
A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui convênio médico e odontológico, auxílio-farmácia e vacinas, seguro de vida, programa Gympass, além de participação nos lucros, previdência privada e cooperativa.
Como se inscrever para concorrer às vagas
Os interessados devem se candidatar na plataforma Gupy, na página oficial de carreiras da Embraer.
A empresa mantém todas as vagas abertas para pessoas com deficiência, diferentes identidades de gênero, raças e orientações sexuais.