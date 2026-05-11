A Embraer abriu 74 vagas de emprego para atuação na unidade de São José dos Campos. As oportunidades abrangem vários níveis de formação e experiência em áreas como Engenharia, TI, Finanças e Produção.

Além das contratações imediatas, a fabricante mantém abertas as inscrições para seu banco de talentos em funções técnicas e operacionais, oferecendo pacotes de benefícios e planos de carreira globais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas