A morte precoce da médica Laura Pires de Mello, aos 30 anos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (11). Conhecida pela “doçura”, simpatia e dedicação aos pacientes, a jovem recebeu dezenas de homenagens emocionadas de amigos, colegas e familiares.
“Vai com Deus, Laurinha! Você era um doce de menina e vai virar um anjo protetor pra toda sua família”, escreveu uma amiga em uma das mensagens que mais repercutiram após a confirmação da morte.
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O falecimento foi comunicado oficialmente pelo Hospital Belvedere, de Belo Horizonte (MG), onde Laura atuava como integrante do corpo clínico e plantonista.
“É com profundo pesar que o Hospital Belvedere comunica o falecimento da Dra. Laura Pires de Mello, integrante dedicada de nosso corpo clínico e plantonista exemplar”, informou a unidade em nota publicada nas redes sociais.
Ainda segundo o hospital, a médica será lembrada pela ética profissional, compromisso com o cuidado ao próximo e pela forma acolhedora com que tratava pacientes e colegas.
Redes sociais tomadas por homenagens
Após a divulgação da notícia, centenas de mensagens passaram a circular nas redes sociais lamentando a perda da médica.
“Você sempre tão linda, meiga, educada, inteligente. Que Deus conforte sua família”, escreveu uma amiga.
“Laurinha, não consigo acreditar. Sua alegria e doçura com todos será eternamente lembrada”, publicou outra pessoa próxima da médica.
As homenagens destacam principalmente o carinho que Laura transmitia no ambiente de trabalho e no convívio pessoal.
“Que perda gigante”, comentou uma seguidora.
A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.
Legado de cuidado e acolhimento
Colegas de profissão também destacaram a atuação humanizada da médica, considerada uma profissional dedicada e querida por pacientes.
Na nota de despedida, o Hospital Belvedere afirmou que o legado deixado por Laura continuará inspirando os profissionais da instituição.
“Que seu legado de cuidado continue a nos inspirar”, concluiu o comunicado.