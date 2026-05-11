11 de maio de 2026
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DOUTORA LAURA

Doce e meiga, médica Laura morre aos 30 anos: ‘Vai virar anjo’

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

A morte precoce da médica Laura Pires de Mello, aos 30 anos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (11). Conhecida pela “doçura”, simpatia e dedicação aos pacientes, a jovem recebeu dezenas de homenagens emocionadas de amigos, colegas e familiares.

“Vai com Deus, Laurinha! Você era um doce de menina e vai virar um anjo protetor pra toda sua família”, escreveu uma amiga em uma das mensagens que mais repercutiram após a confirmação da morte.

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O falecimento foi comunicado oficialmente pelo Hospital Belvedere, de Belo Horizonte (MG), onde Laura atuava como integrante do corpo clínico e plantonista.

“É com profundo pesar que o Hospital Belvedere comunica o falecimento da Dra. Laura Pires de Mello, integrante dedicada de nosso corpo clínico e plantonista exemplar”, informou a unidade em nota publicada nas redes sociais.

Ainda segundo o hospital, a médica será lembrada pela ética profissional, compromisso com o cuidado ao próximo e pela forma acolhedora com que tratava pacientes e colegas.

Redes sociais tomadas por homenagens

Após a divulgação da notícia, centenas de mensagens passaram a circular nas redes sociais lamentando a perda da médica.

“Você sempre tão linda, meiga, educada, inteligente. Que Deus conforte sua família”, escreveu uma amiga.

“Laurinha, não consigo acreditar. Sua alegria e doçura com todos será eternamente lembrada”, publicou outra pessoa próxima da médica.

As homenagens destacam principalmente o carinho que Laura transmitia no ambiente de trabalho e no convívio pessoal.

“Que perda gigante”, comentou uma seguidora.

A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Legado de cuidado e acolhimento

Colegas de profissão também destacaram a atuação humanizada da médica, considerada uma profissional dedicada e querida por pacientes.

Na nota de despedida, o Hospital Belvedere afirmou que o legado deixado por Laura continuará inspirando os profissionais da instituição.

“Que seu legado de cuidado continue a nos inspirar”, concluiu o comunicado.

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