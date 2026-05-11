A morte precoce da médica Laura Pires de Mello, aos 30 anos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (11). Conhecida pela “doçura”, simpatia e dedicação aos pacientes, a jovem recebeu dezenas de homenagens emocionadas de amigos, colegas e familiares.

“Vai com Deus, Laurinha! Você era um doce de menina e vai virar um anjo protetor pra toda sua família”, escreveu uma amiga em uma das mensagens que mais repercutiram após a confirmação da morte.

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