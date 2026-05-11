11 de maio de 2026
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LUTO

Adeus, Leo: morte de jovem de 29 anos comove Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos
Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos

A morte de Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, comoveu moradores de Jacareí nesta segunda-feira (11). A causa da morte não foi informada.

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Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram homenagens ao jovem. A notícia gerou grande comoção na cidade, marcada por mensagens de solidariedade e apoio aos familiares neste momento de dor.

Segundo a nota de homenagem divulgada pela empresa funerária, Leonardo nasceu em 17 de agosto de 1996 e morreu nesta segunda. O velório acontece na terça-feira (12), a partir das 6h, na rua Antônio Afonso, 172, Centro de Jacareí.

O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Em mensagem de despedida, a nota destacou: “Que a lembrança dos bons momentos traga conforto ao coração de todos.”

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