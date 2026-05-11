A morte de Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, comoveu moradores de Jacareí nesta segunda-feira (11). A causa da morte não foi informada.

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Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram homenagens ao jovem. A notícia gerou grande comoção na cidade, marcada por mensagens de solidariedade e apoio aos familiares neste momento de dor.