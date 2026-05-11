A morte de Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, comoveu moradores de Jacareí nesta segunda-feira (11). A causa da morte não foi informada.
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Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram homenagens ao jovem. A notícia gerou grande comoção na cidade, marcada por mensagens de solidariedade e apoio aos familiares neste momento de dor.
Segundo a nota de homenagem divulgada pela empresa funerária, Leonardo nasceu em 17 de agosto de 1996 e morreu nesta segunda. O velório acontece na terça-feira (12), a partir das 6h, na rua Antônio Afonso, 172, Centro de Jacareí.
O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Em mensagem de despedida, a nota destacou: “Que a lembrança dos bons momentos traga conforto ao coração de todos.”