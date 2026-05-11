O motociclista que morreu após um grave acidente na noite deste domingo (10), em Taubaté, foi identificado como Jerson Domingos de Oliveira, de 31 anos. A colisão aconteceu na altura do km 130,3 da SP-062, na avenida Charles Schneider, uma das vias mais movimentadas da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a batida envolveu uma motocicleta Honda XLX 350 R e um Chevrolet Spin. Jerson chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada após dar entrada na unidade.
Na garupa da motocicleta estava uma mulher de 31 anos, identificada como Alerrandra Cristine de Oliveira Breve. Ela também foi socorrida ao Hospital Regional e permanecia internada em estado grave, entubada e sob cuidados médicos até o momento do registro policial.
O motorista do carro, um aposentado de 64 anos, sofreu apenas dores leves e também recebeu atendimento médico. Depois de ser liberado, ele compareceu espontaneamente ao plantão policial para prestar depoimento.
Veja como foi o acidente
De acordo com o relato registrado pela Polícia Civil, o condutor da Spin afirmou que seguia da avenida Itália em direção ao bairro Parque Aeroporto. Ele disse que aguardava no semáforo vermelho, na faixa da esquerda, e iniciou a travessia após o sinal abrir.
Ainda segundo o depoimento, o motorista afirmou que sentiu “um forte impacto” na lateral direita do veículo logo após arrancar. O homem alegou que a motocicleta teria avançado o sinal vermelho.
Motorista de aplicativo testemunhou acidente
O boletim aponta que um motorista de aplicativo, que estaria trafegando próximo ao carro, teria presenciado a dinâmica do acidente e ajudado no socorro às vítimas. A testemunha foi posteriormente identificada e, conforme a Polícia Civil, confirmou a versão apresentada pelo motorista da Spin.
A Polícia Militar informou ainda que o teste do bafômetro realizado no motorista teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A documentação do veículo também estava regular, assim como a habilitação do condutor.
Perícia foi acionada; polícia investiga o caso
A perícia foi acionada para analisar o local da batida e os veículos envolvidos. Também foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para Jerson, além de exames de lesão corporal para as demais vítimas.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. A investigação seguirá por meio de inquérito policial conduzido pela delegacia responsável pela área do acidente.