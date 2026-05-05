Estreia neste mês de maio a série documental original “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio”, pela plataforma Globoplay.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Série revisita o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, escoteiro de 15 anos que foi visto pela última vez em 1985, durante expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, no Vale do Paraíba.