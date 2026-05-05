Estreia neste mês de maio a série documental original “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio”, pela plataforma Globoplay.
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Série revisita o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, escoteiro de 15 anos que foi visto pela última vez em 1985, durante expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, no Vale do Paraíba.
Após 40 anos, nenhum vestígio de Marco Aurélio foi encontrado, tornando-se um dos maiores mistérios do mundo.
Com produção da Paranoid Filmes e direção de Marcelo Mesquita, a série leva para o audiovisual a história que foi fenômeno de audiência como podcast do Globoplay, tendo ultrapassado 1 milhão de downloads em áudio, alto para padrões de podcast no Brasil.
Segundo o Globoplay, a série traz materiais inéditos, reconstituições cinematográficas e entrevistas com novas testemunhas.
Desaparecimento misterioso
Marco Aurélio tinha 15 anos quando desapareceu durante uma expedição com um grupo escoteiro ao Pico dos Marins, em Piquete. Ao descer sozinho para buscar ajuda após um colega se machucar, ele nunca mais foi visto.
Na época, mais de 300 pessoas participaram das buscas, que duraram 28 dias. As investigações oficiais foram encerradas em 1990 sem conclusões.
Novas tentativas de localização foram realizadas nos últimos anos. Em 2023, equipes utilizaram drones para mapear áreas de difícil acesso na montanha. Já em 2025, a Polícia Civil retomou escavações em pontos ainda não explorados. Até o momento, nenhum vestígio do escoteiro foi localizado.
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Pai mantém esperança de achar escoteiro vivo
A esperança é o que resta ao pai do escoteiro Marco Aurélio Simon, desaparecido há mais de 40 anos em uma excursão no Pico dos Marins, em Piquete.
O jornalista e advogado Ivo Simon, de 86 anos, disse que prefere acreditar que o filho está vivo por não ter prova alguma de que Marco Aurélio Simon esteja morto.
Então com 15 anos, Marco Aurélio desapareceu em 8 de junho de 1985 durante uma excursão ao Pico dos Marins. Ele nunca mais foi encontrado. Ivo revive o trágico dia do desaparecimento há mais de 40 anos, e mantém a chama da esperança de reencontrar o filho vivo.
“Bom, porque que eu vou pensar que ele está morto, se eu não tenho uma prova de que ele está morto? Então, é 50% para lá, 50% para cá. Eu prefiro acreditar nos 50% [de que ele está vivo]. Onde ele está? Esse é o mistério”, disse Ivo em entrevista ao Documento OVALE Cast, podcast especial de OVALE.