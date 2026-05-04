Após OVALE revelar na última semana denúncia de aluna da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos, que afirma ter sido estuprada por um professor da instituição em 2023, cerca de 10 casos de abuso sexual envolvendo docentes da instituição foram relatados em São José. Os casos estão ligados ao curso de Odontologia e vêm ocorrendo nos últimos anos.

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Na tarde desta segunda-feira (4), cerca de 200 estudantes da Unesp de São José realizaram uma manifestação no campus da Odontologia, na região central da cidade, cobrando da universidade investigação e punição rigorosa aos casos de abuso. Os alunos vestiram-se de preto em protesto.