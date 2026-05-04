Depois de passar toda a sua curta vida dentro de um hospital, o pequeno Enzo finalmente pôde ir para casa. A alta médica, concedida nesta segunda-feira (4) no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, marca não apenas o fim de uma longa internação, mas o começo de uma nova história — agora cercada de cuidado, afeto e pertencimento.

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Nascido em março de 2025 com apenas 25 semanas de gestação e pesando 742 gramas, Enzo chegou ao mundo em condição extremamente delicada. Desde os primeiros instantes, precisou de atendimento intensivo. Foram quatro meses na UTI Neonatal, seguidos por um longo período na enfermaria pediátrica, enfrentando desafios relacionados à prematuridade e a condições como fenda palatina e lábio leporino, que dificultam a respiração e a alimentação.