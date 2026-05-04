Depois de passar toda a sua curta vida dentro de um hospital, o pequeno Enzo finalmente pôde ir para casa. A alta médica, concedida nesta segunda-feira (4) no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, marca não apenas o fim de uma longa internação, mas o começo de uma nova história — agora cercada de cuidado, afeto e pertencimento.
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Nascido em março de 2025 com apenas 25 semanas de gestação e pesando 742 gramas, Enzo chegou ao mundo em condição extremamente delicada. Desde os primeiros instantes, precisou de atendimento intensivo. Foram quatro meses na UTI Neonatal, seguidos por um longo período na enfermaria pediátrica, enfrentando desafios relacionados à prematuridade e a condições como fenda palatina e lábio leporino, que dificultam a respiração e a alimentação.
Mas a trajetória do menino não foi marcada apenas por obstáculos médicos. Ainda nos primeiros dias de vida, ele foi deixado pelos pais biológicos, que alegaram não ter condições de cuidar da criança. Foi nesse cenário de fragilidade que surgiu um vínculo inesperado — e decisivo.
O enfermeiro David Ribeiro, coordenador da Pediatria do hospital, acompanhou o caso desde o início. O que começou como um cuidado profissional se transformou, aos poucos, em algo muito mais profundo. Sensibilizado com a situação, ele se aproximou do bebê e criou um laço que mudaria o destino de ambos.
Meses depois, já envolvido emocionalmente, David decidiu dar um passo além: entrou na Justiça com um pedido de guarda. O processo avançou com a concordância dos pais biológicos e, na semana passada, a guarda provisória foi concedida por 180 dias — praticamente ao mesmo tempo em que veio a notícia mais aguardada: a alta hospitalar.
Para receber Enzo em casa, David e a esposa, Priscila, também enfermeira, se prepararam intensamente. Mais do que montar um quarto infantil, o casal estruturou um ambiente adaptado às necessidades de saúde do menino, que ainda exige cuidados específicos, como suporte de oxigênio.
A decisão transformou completamente a rotina da família. Priscila deixou o trabalho para se dedicar integralmente ao novo papel. A conexão com Enzo, segundo ela, foi imediata e difícil de explicar — algo que ganhou força ao longo do tempo e se consolidou como um propósito de vida.
Mesmo diante das incertezas e dos desafios médicos, o casal seguiu em frente. Dias antes da alta, inclusive, o bebê apresentou uma intercorrência que exigiu atenção redobrada. Ainda assim, a decisão de acolhê-lo não foi abalada.
Hoje, com pouco mais de um ano de vida, Enzo deixa para trás o ambiente hospitalar que conheceu desde o nascimento. Pela primeira vez, ele passa a viver em um lar — com uma família que o escolheu.
A despedida do hospital foi marcada por emoção. Profissionais que acompanharam de perto essa jornada formaram um corredor de aplausos, celebrando não apenas a recuperação do menino, mas também a nova fase que se inicia.
A história de Enzo carrega marcas de dor, superação e recomeço. Mas, acima de tudo, revela a força de um vínculo construído no cuidado diário — e que, agora, segue fora das paredes do hospital.