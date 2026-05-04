O jovem Gustavo Nepomuceno Guimarães, de 21 anos, foi identificado como a vítima de um homicídio registrado na tarde de sábado (2), em Taubaté. O crime ocorreu em plena luz do dia na rua José Maria de Oliveira, no bairro Parque Sabará, ao lado da Escola Amador Bueno da Veiga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas redes sociais, Gustavo mantinha como lema uma frase associada ao cantor MC Kevin (1998-2021): “Se acontecer alguma fitinha, nóis viveu”.