O jovem Gustavo Nepomuceno Guimarães, de 21 anos, foi identificado como a vítima de um homicídio registrado na tarde de sábado (2), em Taubaté. O crime ocorreu em plena luz do dia na rua José Maria de Oliveira, no bairro Parque Sabará, ao lado da Escola Amador Bueno da Veiga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas redes sociais, Gustavo mantinha como lema uma frase associada ao cantor MC Kevin (1998-2021): “Se acontecer alguma fitinha, nóis viveu”.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Taubaté registrou 7 homicídios nos três primeiros meses do ano.
Execução em via pública
Segundo informações apuradas no local, moradores relataram ter ouvido diversos disparos. O jovem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.
O crime aconteceu na esquina com a rua Antônio Ferreira da Silva, na região do Mourisco, e gerou apreensão entre moradores pela proximidade com uma unidade escolar.
Área é alvo de investigação
Populares afirmaram que a região é conhecida por movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, o que deverá ser considerado nas investigações.
Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica estiveram no local para atender a ocorrência e preservar a cena do crime.
Até o momento, não há informações oficiais sobre suspeitos ou motivação do homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.