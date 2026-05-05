Após dias de desaparecimento, Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa na região leste de São José dos Campos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

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Conhecida entre passageiros do transporte público, Thalita trabalhava como motorista de ônibus e havia atuado anteriormente como cobradora. Segundo relatos, era considerada uma profissional querida e próxima da comunidade.