Após dias de desaparecimento, Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa na região leste de São José dos Campos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Conhecida entre passageiros do transporte público, Thalita trabalhava como motorista de ônibus e havia atuado anteriormente como cobradora. Segundo relatos, era considerada uma profissional querida e próxima da comunidade.
O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h10, em um imóvel no bairro Majestic. De acordo com o boletim de ocorrência, a residência estava trancada e precisou ser arrombada para a entrada das equipes.
Dentro do imóvel, a vítima foi encontrada enrolada em um cobertor, em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.
A identificação foi possível após familiares registrarem o desaparecimento, o que ajudou a direcionar as buscas até o endereço.
Investigação não descarta feminicídio
O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita no 6º DP (Distrito Policial), que está a cargo da investigação. Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, os elementos encontrados até o momento não permitem confirmar essa hipótese.
A investigação, no entanto, não descarta nenhuma linha e aguarda o resultado dos laudos periciais.
Perícia e exames no IML
Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local, com apoio de representantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames necroscópicos que devem apontar a causa da morte.
De acordo com o registro policial, a morte era evidente e o corpo já apresentava sinais de putrefação. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da morte.