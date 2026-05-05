05 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ERA MOTORISTA

Desaparecida, Thalita é achada morta em SJC; veja o que se sabe

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Após dias de desaparecimento, Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa na região leste de São José dos Campos. O caso, revelado anteriormente por OVALE, é investigado pela Polícia Civil como morte suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecida entre passageiros do transporte público, Thalita trabalhava como motorista de ônibus e havia atuado anteriormente como cobradora. Segundo relatos, era considerada uma profissional querida e próxima da comunidade.

O corpo foi localizado na noite de segunda-feira (4), por volta das 22h10, em um imóvel no bairro Majestic. De acordo com o boletim de ocorrência, a residência estava trancada e precisou ser arrombada para a entrada das equipes.

Dentro do imóvel, a vítima foi encontrada enrolada em um cobertor, em avançado estado de decomposição, com vestígios de sangue ao redor.

A identificação foi possível após familiares registrarem o desaparecimento, o que ajudou a direcionar as buscas até o endereço.

Investigação não descarta feminicídio

O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita no 6º DP (Distrito Policial), que está a cargo da investigação. Inicialmente, havia suspeita de feminicídio, mas, segundo a polícia, os elementos encontrados até o momento não permitem confirmar essa hipótese.

A investigação, no entanto, não descarta nenhuma linha e aguarda o resultado dos laudos periciais.

Perícia e exames no IML

Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local, com apoio de representantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames necroscópicos que devem apontar a causa da morte.

De acordo com o registro policial, a morte era evidente e o corpo já apresentava sinais de putrefação. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil busca esclarecer as circunstâncias da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários