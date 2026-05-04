Um homem de 59 anos morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na noite desta segunda-feira (4), em Jacareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua Orlando de Oliveira Rosa, próximo ao Sesi. Duas motos se chocaram no local, deixando duas vítimas.
Ainda segundo os bombeiros, uma das vítimas, um homem de 59 anos, sofreu avulsão de membro e morreu no local.
A segunda vítima, um homem de 20 anos, foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Jacareí. Ele apresentava contusão.
Inicialmente, testemunhas relataram que o acidente teria ocorrido na Rodovia Henrique Eroles, estrada que liga Jacareí a Guararema. No entanto, conforme a atualização oficial dos bombeiros, a ocorrência foi atendida na rua Orlando de Oliveira Rosa.
A dinâmica da colisão ainda deverá ser apurada pelas autoridades competentes.