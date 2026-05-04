Um homem de 59 anos morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas na noite desta segunda-feira (4), em Jacareí.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua Orlando de Oliveira Rosa, próximo ao Sesi. Duas motos se chocaram no local, deixando duas vítimas.