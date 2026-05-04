A estudante Carolina Ferreira, de 21 anos, que acusa um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de estupro em São José dos Campos, publicou um novo vídeo nesta segunda-feira (4), no qual reforça a denúncia e declara apoio a um ato contra casos de abuso e violência sexual na universidade.

O caso foi revelado por OVALE e novas denúncias têm sido apresentadas. O ato contra o assédio dentro da Unesp será realizado na tarde desta segunda, entre 13h30 e 17h30.

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