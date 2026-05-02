Momentos de tensão marcaram a tarde deste sábado (2) no Litoral Norte, após uma embarcação de passeio com aproximadamente 50 pessoas a bordo afundar durante o retorno da Ilha das Couves, em Ubatuba.
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Segundo relatos de tripulantes que estavam em outra escuna próxima, o mar estava agitado, com ventos fortes por volta das 16h, quando a situação saiu do controle. Ainda de acordo com testemunhas, o barco seguia em alta velocidade mesmo diante das condições adversas, o que teria causado apreensão entre os passageiros.
Testemunhas relataram que, pouco tempo depois, a embarcação começou a afundar rapidamente. “Vimos o barco já afundando e várias pessoas no mar. Foi um momento de desespero”, contou um dos presentes.
O resgate foi realizado por embarcações particulares que estavam na região e agiram rapidamente ao perceber a gravidade da situação. Todos os ocupantes foram retirados da água.
Até o momento, não há registro de mortes, e o caso terminou com grande susto entre os envolvidos.