03 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AFUNDOU

Embarcação afunda no mar em Ubatuba com 50 pessoas

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Embarcação afundou em Ubatuba
Embarcação afundou em Ubatuba

Momentos de tensão marcaram a tarde deste sábado (2) no Litoral Norte, após uma embarcação de passeio com aproximadamente 50 pessoas a bordo afundar durante o retorno da Ilha das Couves, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de tripulantes que estavam em outra escuna próxima, o mar estava agitado, com ventos fortes por volta das 16h, quando a situação saiu do controle. Ainda de acordo com testemunhas, o barco seguia em alta velocidade mesmo diante das condições adversas, o que teria causado apreensão entre os passageiros.

Testemunhas relataram que, pouco tempo depois, a embarcação começou a afundar rapidamente. “Vimos o barco já afundando e várias pessoas no mar. Foi um momento de desespero”, contou um dos presentes.

O resgate foi realizado por embarcações particulares que estavam na região e agiram rapidamente ao perceber a gravidade da situação. Todos os ocupantes foram retirados da água.

Até o momento, não há registro de mortes, e o caso terminou com grande susto entre os envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários