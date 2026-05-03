Duas situações curiosas chamaram a atenção de quem passava pelo Center Vale Shopping, em São José dos Campos.

Uma mulher foi vista passeando com uma galinha de estimação pelos corredores do centro de compras, enquanto, em outro momento, um homem circulava pelo local com uma cobra enrolada no corpo.

As cenas, fora do comum, rapidamente despertaram reações diversas entre os frequentadores. Enquanto alguns se divertiram e registraram o momento, outros demonstraram estranheza com a presença dos animais em um ambiente fechado e de grande circulação.