Uma nova denúncia envolvendo episódios de abuso dentro da Unesp de São José dos Campos. Esta é a segunda denúncia nesta semana.

OVALE revelou o caso de uma aluna que denunciou ter sido estuprada por um professor.

Agora, uma nova denúncia: a cirurgiã-dentista e perita judicial Bárbara Hatje, ex-estudante da universidade, tornou público um relato sobre situações que afirma ter vivido durante o período em que frequentava o curso.