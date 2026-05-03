03 de maio de 2026
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CRIME

Adeus, Vitor: Jovem de 19 anos baleado na cabeça morre na RMVale

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Vítor Kauan Bonamine Pereira
Vítor Kauan Bonamine Pereira

O jovem Vítor Kauan Bonamine Pereira, de 19 anos, morreu na manhã deste domingo (3), após quatro dias internado. Ele havia sido baleado na cabeça na noite de terça-feira (29), na Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba.

Vítor chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional do Litoral Norte.

Com a confirmação da morte, o caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passa a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.

O crime 

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 23h40, quando Vítor conversava em via pública com outras pessoas e dois homens que estavam com motocicletas. Em determinado momento, um dos indivíduos sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a cabeça da vítima.

Segundo testemunhas, o autor do disparo seria conhecido de Vítor. Elas relataram à polícia que não houve discussão aparente antes do tiro e não souberam informar sobre eventual desavença anterior entre as partes.

A Polícia Civil também apura se o disparo foi acidental ou se houve intenção. De acordo com as autoridades, o suspeito poderá responder por dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado ao portar e manusear uma arma de fogo sem autorização.

A perícia técnica esteve no local do crime, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ubatuba.

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