O jovem Vítor Kauan Bonamine Pereira, de 19 anos, morreu na manhã deste domingo (3), após quatro dias internado. Ele havia sido baleado na cabeça na noite de terça-feira (29), na Rodovia Oswaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba.

Vítor chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional do Litoral Norte.

Com a confirmação da morte, o caso, inicialmente registrado como tentativa de homicídio, passa a ser investigado como homicídio consumado pela Polícia Civil.

O crime