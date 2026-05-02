Um homem foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (2), na região do Mourisco, em Taubaté. O crime ocorreu ao lado da Escola Amador Bueno da Veiga, na esquina das ruas José Maria de Oliveira e Antônio Ferreira da Silva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas no local, moradores relataram ter ouvido diversos disparos em plena luz do dia. A vítima foi atingida e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.
Populares informaram que a área onde o homicídio aconteceu é conhecida por movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, o que deverá ser investigado pelas autoridades.
Equipes da Polícia Militar e da perícia estiveram no local para atender a ocorrência e realizar a preservação da cena do crime.
Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade da vítima, nem sobre suspeitos envolvidos no caso.
A ocorrência será registrada e investigada pela Polícia Civil.