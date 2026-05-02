03 de maio de 2026
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CRIME

URGENTE: Homem é morto a tiros no meio da rua em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi baleado e morreu
Homem foi baleado e morreu

Um homem foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (2), na região do Mourisco, em Taubaté. O crime ocorreu ao lado da Escola Amador Bueno da Veiga, na esquina das ruas José Maria de Oliveira e Antônio Ferreira da Silva.

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Segundo informações apuradas no local, moradores relataram ter ouvido diversos disparos em plena luz do dia. A vítima foi atingida e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.

Populares informaram que a área onde o homicídio aconteceu é conhecida por movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, o que deverá ser investigado pelas autoridades.

Equipes da Polícia Militar e da perícia estiveram no local para atender a ocorrência e realizar a preservação da cena do crime.

Até o momento, não há informações sobre a identidade ou idade da vítima, nem sobre suspeitos envolvidos no caso.

A ocorrência será registrada e investigada pela Polícia Civil.

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