Um homem foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (2), na região do Mourisco, em Taubaté. O crime ocorreu ao lado da Escola Amador Bueno da Veiga, na esquina das ruas José Maria de Oliveira e Antônio Ferreira da Silva.

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Segundo informações apuradas no local, moradores relataram ter ouvido diversos disparos em plena luz do dia. A vítima foi atingida e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro.