O novo processo seletivo da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), que oferece 741 vagas em 27 diferentes cargos, além de cadastro reserva, será disputado por 3.017 candidatos. As provas serão realizadas no próximo domingo (3).

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O maior número de inscritos foi para o cargo de assistente de desenvolvimento infantil. São 1.250 candidatos disputando 218 vagas, uma relação de 5,73 candidatos por vaga. O segundo maior número de inscritos foi para o cargo de assistente escolar e transporte. São 727 candidatos para 124 vagas (5,86 candidatos/vaga). E o terceiro maior número de inscritos foi para o cargo de assistente de apoio inclusivo, com 520 candidatos para 312 vagas (1,67 candidatos/vaga).