O novo processo seletivo da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), que oferece 741 vagas em 27 diferentes cargos, além de cadastro reserva, será disputado por 3.017 candidatos. As provas serão realizadas no próximo domingo (3).
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O maior número de inscritos foi para o cargo de assistente de desenvolvimento infantil. São 1.250 candidatos disputando 218 vagas, uma relação de 5,73 candidatos por vaga. O segundo maior número de inscritos foi para o cargo de assistente escolar e transporte. São 727 candidatos para 124 vagas (5,86 candidatos/vaga). E o terceiro maior número de inscritos foi para o cargo de assistente de apoio inclusivo, com 520 candidatos para 312 vagas (1,67 candidatos/vaga).
A relação completa de candidatos/vaga pode ser conferida aqui. O edital, aqui. A taxa de inscrição variou de R$ 35 a R$ 85. As vagas são para candidatos com ensino médio e ensino superior. Os salários variam de R$ 2.000,47 a R$ 4.457,35. Os contratos terão duração de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Déficit.
A Funcabes ficou longe de fechar as 2.634 vagas previstas no novo convênio, que teve início esse ano. Até o dia 10 de março, apenas 1.871 funcionários haviam sido contratados, resultando em um déficit de 763 vagas.
A avaliação interna, segundo apuração da reportagem, foi de que os baixos salários oferecidos desestimularam a participação de profissionais no primeiro processo seletivo - e, também, a aceitação da convocação pelos candidados aprovados. Desde o início do ano letivo, em 11 de fevereiro, a falta de funcionários tem gerado reclamações de profissionais e de responsáveis pelos alunos - a principal delas é de falta de assistentes de apoio inclusivo e de assistentes de transporte.
No início de março, para tentar resolver o problema, a Prefeitura autorizou aumento salarial entre 8,85% e 22% para os funcionários da Funcabes que atuam na rede municipal por meio do convênio, que engloba as creches e o ensino integral do fundamental.
Convênio.
O convênio anterior entre Prefeitura e Funcabes havia sido firmado no fim de 2021 e foi encerrado em dezembro de 2025 - no caso do infantil, houve prorrogação até janeiro de 2026, para manter o atendimento nas creches.
Inicialmente, o convênio anterior tinha estimativa de custo de R$ 335,6 milhões entre 2022 e 2025, o que representava média de R$ 83,9 milhões por ano. Em 2024, o valor anual estava em R$ 91,4 milhões. E, em 2025, com a justificativa de custear as verbas rescisórias pelo fim do convênio, o montante passou a R$ 113,3 milhões.
Já o novo convênio, que entrou em vigor esse ano, irá custar R$ 124,2 milhões a cada 12 meses. Uma das justificativas para o acréscimo no valor foi a previsão de aumento no número de funcionários, que passariam de 2.484 para 2.634 para permitir a "ampliação do atendimento de apoio à educação especial e à diversidade escolar".