Devido a problemas no processo seletivo promovido pela Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), o ano letivo na rede municipal de ensino de Taubaté começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para esse ano letivo, que teve início em 11 de fevereiro, o convênio entre Prefeitura e Funcabes, que é relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental, prevê 2.634 vagas. Até essa terça-feira (24), segundo balanço fornecido à reportagem pelo município e pela fundação, apenas 1.899 profissionais haviam sido contratados.