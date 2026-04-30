A cidade de Jacareí perdeu nas últimas horas a jovem advogada Bianca Severino Mascarenhas, de 26 anos, vítima de um aneurisma. A notícia de sua morte rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou uma onda de comoção entre moradores da cidade.

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Bianca havia sido socorrida após o quadro clínico se agravar e permaneceu internada por alguns dias, período em que familiares e amigos se mobilizaram nas redes sociais com mensagens de apoio e pedidos de oração pela sua recuperação. "Força minha prima! Estamos na arquibancada da vida torcendo pela sua recuperação", escreveu o primo Edvaneo Mascarenhas. Uma amiga também expressou sua esperança: "Bianca, estou na torcida por você! Que a misericórdia e a proteção de Deus estejam na sua vida e família!"