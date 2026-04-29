O IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté suspendeu o atendimento noturno após um médico legista ser picado por um escorpião durante o plantão. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (27) e expôs, segundo a própria unidade, um cenário crítico de falta de condições sanitárias e estruturais.
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A partir da decisão, o IML passa a funcionar apenas durante o dia, das 7h às 19h, até que medidas emergenciais sejam adotadas para garantir a segurança de profissionais e usuários.
Falhas estruturais e risco à equipe
Em comunicado, a direção do IML apontou “falência das condições de biossegurança e infraestrutura”, com risco direto à vida do corpo clínico e técnico. O médico atingido precisou de atendimento emergencial em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
O documento também relata infestação de escorpiões, além da presença frequente de baratas, moscas e mosquitos, principalmente no período noturno. Entre os problemas estruturais citados estão piso inadequado para assepsia, macas de necropsia corroídas, falhas em equipamentos e extravasamento de fluidos biológicos.
Reabertura depende de reformas
A retomada do atendimento 24 horas foi condicionada à realização de uma série de intervenções, incluindo dedetização intensiva, reforma do prédio, substituição de equipamentos e reforço de insumos básicos de higiene.
A unidade também cobra melhorias nas condições de segurança do entorno e adequações no espaço físico, considerado inadequado para a realização de atividades periciais.
Prefeitura e Estado se manifestam
A Prefeitura de Taubaté informou, por meio de nota, que já realizou melhorias no local e que trabalha em um projeto de reforma e adequação do prédio. Também destacou ações de limpeza e manutenção no cemitério municipal do Belém, que faz divisa com o IML, como forma de reduzir a presença de animais peçonhentos.
Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que a readequação do horário foi definida com base em critérios técnicos e operacionais. Segundo a pasta, os atendimentos seguem sendo realizados em unidades de referência na região, sem prejuízo à população.
Impacto nos atendimentos
O IML de Taubaté é responsável por exames periciais fundamentais em investigações policiais, incluindo casos de mortes violentas e suspeitas. Com a suspensão do atendimento noturno, parte da demanda será redirecionada para outras unidades.