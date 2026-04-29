O IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté suspendeu o atendimento noturno após um médico legista ser picado por um escorpião durante o plantão. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (27) e expôs, segundo a própria unidade, um cenário crítico de falta de condições sanitárias e estruturais.

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A partir da decisão, o IML passa a funcionar apenas durante o dia, das 7h às 19h, até que medidas emergenciais sejam adotadas para garantir a segurança de profissionais e usuários.

Falhas estruturais e risco à equipe