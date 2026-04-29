A ex-aluna Carolina Ferreira, de 21 anos, afirmou a OVALE que teve o sonho de se formar dentista interrompido após ser vítima de estupro cometido por um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em São José dos Campos.

O caso veio à tona nesta quarta-feira (29), após a jovem publicar um relato nas redes sociais. "Eu entrei na faculdade no curso que eu sempre sonhei e lutei tanto pra conquistar. No meu primeiro ano, esse sonho foi interrompido de forma violenta: eu fui estuprada por um professor", diz Carolina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp