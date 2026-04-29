Um ex-funcionário denunciou supostas irregularidades sanitárias em um supermercado e afirmou que práticas adotadas no local colocariam em risco a segurança alimentar dos clientes. Segundo ele, carnes fora do padrão eram reaproveitadas após manipulação para disfarçar odor.

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O caso envolve uma unidade do Supermercado Barbosa, em São José dos Campos. De acordo com o relato, o responsável pelo estabelecimento teria orientado funcionários a temperar produtos para mascarar o cheiro e utilizá-los em outros itens comercializados.