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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ex-funcionário denuncia carne vencida à venda em mercado de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ex-funcionário denuncia carne vencida à venda em mercado de SJC
Ex-funcionário denuncia carne vencida à venda em mercado de SJC

Um ex-funcionário denunciou supostas irregularidades sanitárias em um supermercado e afirmou que práticas adotadas no local colocariam em risco a segurança alimentar dos clientes. Segundo ele, carnes fora do padrão eram reaproveitadas após manipulação para disfarçar odor.

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O caso envolve uma unidade do Supermercado Barbosa, em São José dos Campos. De acordo com o relato, o responsável pelo estabelecimento teria orientado funcionários a temperar produtos para mascarar o cheiro e utilizá-los em outros itens comercializados.

As denúncias vieram acompanhadas de imagens, que, segundo o ex-funcionário, comprovariam as práticas. A empresa, no entanto, contestou a versão apresentada.

Em nota, o supermercado informou que abriu uma investigação interna para apurar os fatos. A rede afirmou ainda que as imagens divulgadas não comprovam as acusações e reiterou que segue rigorosamente as normas de segurança alimentar. O caso pode ser apurado pelos órgãos de fiscalização competentes.

Com informações do portal de notícias Uol

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