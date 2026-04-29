Um ex-funcionário denunciou supostas irregularidades sanitárias em um supermercado e afirmou que práticas adotadas no local colocariam em risco a segurança alimentar dos clientes. Segundo ele, carnes fora do padrão eram reaproveitadas após manipulação para disfarçar odor.
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O caso envolve uma unidade do Supermercado Barbosa, em São José dos Campos. De acordo com o relato, o responsável pelo estabelecimento teria orientado funcionários a temperar produtos para mascarar o cheiro e utilizá-los em outros itens comercializados.
As denúncias vieram acompanhadas de imagens, que, segundo o ex-funcionário, comprovariam as práticas. A empresa, no entanto, contestou a versão apresentada.
Em nota, o supermercado informou que abriu uma investigação interna para apurar os fatos. A rede afirmou ainda que as imagens divulgadas não comprovam as acusações e reiterou que segue rigorosamente as normas de segurança alimentar. O caso pode ser apurado pelos órgãos de fiscalização competentes.
Com informações do portal de notícias Uol