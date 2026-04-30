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CHEFE DO BENEFÍCIO

'Família será indenizada', diz Busca Busca após acidente em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução

O empresário Alex Ye, conhecido como “Chefe do Benefício”, afirmou que a família da criança de 4 anos ferida em um acidente em escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, deverá ser indenizada.

O caso, ocorrido na segunda-feira (27), foi revelado por OVALE e já é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.

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A declaração foi publicada pelo Chefe do Benefício, fundador do Busca Busca, em suas redes sociais, onde o empresário tem mais de 17 milhões de seguidores, e no perfil da rede, com 9,5 milhões de seguidores. Segundo ele, o Shopping Faro já foi acionado para tratar da compensação à família.

“Lamento todo o ocorrido, não tenho palavras para falar dos sentimentos da família e da sua filha”, escreveu. Em outro trecho, ele afirma: “Conversei com o shopping para pagar indenização para a família. Sei que dinheiro não vai apagar o sentimento e a dor”, postou o empresário.

Providências serão tomadas, diz empresário

Ele também destacou que medidas estão sendo tomadas para evitar novos acidentes. “A primeira coisa é prevenir acontecer. O shopping contratou mais empresas para fazer laudos”, disse.

"Galera, estou esclarecendo o ocorrido da escada rolante na Unidade São José dos Campos. Foi um grande susto. A criança com ferimento leve na perna, mas a criança passa bem. Lamentamos o que aconteceu. Estou acompanhando de perto com a equipe de manutenção do shopping para nunca acontecer mais o que aconteceu. O shopping tem que ter um ambiente seguro e confortável para receber nossa galera", afirmou.

Acidente gerou desespero

O caso aconteceu no Shopping Faro, onde funciona o espaço Busca Busca. A família utilizava a escada rolante quando um dos degraus cedeu, abrindo um buraco no equipamento em movimento.

A criança caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo. “Abriu um buraco, minha filha caiu”, relatou o pai, David Fermino do Prado.

Segundo os pais, a menina chegou a ficar parcialmente presa. “A perna dela entrou e parou na altura da cintura. Foi um susto enorme”, afirmou.

Investigação e registro de ocorrência

Após o acidente, a família registrou boletim de ocorrência. De acordo com a mãe, Edilane do Prado, a orientação recebida foi de que será instaurado um inquérito criminal. “O que nos falaram é que vai entrar como lesão corporal e que já iriam abrir o inquérito”, disse.

Ela também afirmou que a família não pretende recuar. “A gente deixou claro que não vai se calar. Queremos a verdade, nada além.”

Atendimento e estado de saúde

A criança foi socorrida e levada ao Hospital da Vila, onde passou por exames. Apesar do susto, não houve fraturas. A menina sofreu escoriações e segue em recuperação.

Segundo a família, o impacto emocional foi significativo. “Ela voltou para casa muito abalada, com medo”, disse a mãe.

Apoio inicial e repercussão

Os pais relataram que receberam apoio imediato após o acidente, incluindo acompanhamento até o hospital, compra de medicamentos e ajuda com transporte.

Posteriormente, representantes do estabelecimento teriam ido até a residência da família, levando um presente para a criança e um pedido de desculpas.

Posicionamento 

Em nota, a administração do espaço informou que a escada rolante foi desativada logo após o acidente e que todos os equipamentos passam por revisão.

O shopping afirmou ainda que a falha foi causada pela quebra de um componente do mecanismo, classificando o episódio como “imprevisível”. A responsabilidade técnica, segundo o comunicado, é das empresas fornecedoras.

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