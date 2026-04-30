O empresário Alex Ye, conhecido como “Chefe do Benefício”, afirmou que a família da criança de 4 anos ferida em um acidente em escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, deverá ser indenizada.

O caso, ocorrido na segunda-feira (27), foi revelado por OVALE e já é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.

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