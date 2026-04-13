Um dos suspeitos de praticar um estupro coletivo contra uma menina de 12 anos foi preso em São José dos Campos. O investigado, de 19 anos, foi localizado no bairro Galo Branco, após mandado de prisão temporária expedido pelo juiz José Loureiro Sobrinho, da Vara Regional das Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária, do Foro de São José dos Campos.

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O novo documento complementa o registro anterior da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e indica que a apuração continua para esclarecer a participação de ao menos outros cinco possíveis envolvidos.