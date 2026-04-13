A morte do médico Raffaele Sciammarella Sobrinho, especialista em endocrinologia e metabolismo, gerou forte comoção entre pacientes, familiares e colegas no Vale do Paraíba.

O profissional faleceu no domingo (12), e o velório seguido de cremação está previsto para esta segunda-feira (13), às 15h, no crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.

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