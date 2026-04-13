A morte do médico Raffaele Sciammarella Sobrinho, especialista em endocrinologia e metabolismo, gerou forte comoção entre pacientes, familiares e colegas no Vale do Paraíba.
O profissional faleceu no domingo (12), e o velório seguido de cremação está previsto para esta segunda-feira (13), às 15h, no crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.
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Conhecido pelo atendimento humanizado e pela dedicação à profissão, o médico deixa uma trajetória marcada pelo cuidado com os pacientes e pelo reconhecimento na área da saúde.
Comoção nas redes sociais
Após a confirmação da morte, dezenas de mensagens de despedida foram publicadas nas redes sociais. Pacientes destacaram a atenção, o carinho e o profissionalismo do médico ao longo dos anos.
“Excelente profissional, sempre muito atencioso e educado. Vai fazer muita falta”, escreveu uma paciente.
Outro depoimento ressaltou o legado deixado pelo médico: “Ele marcou minha vida de forma muito especial. Sempre fui atendida com calma e cuidado. Meus sentimentos à família”.
Há também relatos de famílias que acompanharam tratamentos com o endocrinologista por anos. “Cuidou muito bem da minha filha. Um médico humano e dedicado”, afirmou uma internauta.