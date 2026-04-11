Uma criança morreu após um acidente envolvendo um ônibus intermunicipal durante uma viagem. A vítima foi atingida por um veículo que trafegava no sentido contrário.
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O caso foi registrado em Granada. Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu durante o trajeto, quando houve contato com a parte externa do ônibus.
As circunstâncias do ocorrido não foram detalhadas pelas autoridades até o momento. Não há informações sobre outros feridos.
O caso será apurado para esclarecer as condições do acidente e possíveis responsabilidades.