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TRAGÉDIA

VÍDEO: criança coloca parte do corpo fora do ônibus e morre

Por Da Redação | Granada (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Criança coloca parte do corpo fora do ônibus e morre
Criança coloca parte do corpo fora do ônibus e morre

Uma criança morreu após um acidente envolvendo um ônibus intermunicipal durante uma viagem. A vítima foi atingida por um veículo que trafegava no sentido contrário.

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O caso foi registrado em Granada. Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu durante o trajeto, quando houve contato com a parte externa do ônibus.

As circunstâncias do ocorrido não foram detalhadas pelas autoridades até o momento. Não há informações sobre outros feridos.

O caso será apurado para esclarecer as condições do acidente e possíveis responsabilidades.

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