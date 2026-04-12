Na madrugada deste domingo (12), um motorista de ônibus passou mal enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios (SP-99), no km 66, sentido sul, no município de Paraibuna. A ocorrência foi registrada por volta das 4h22, sob condição climática nublada.

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De acordo com informações repassadas por um colaborador, o condutor seguia viagem quando começou a apresentar mal-estar, por motivos ainda não esclarecidos. Ele conseguiu parar o veículo em frente à base da concessionária e solicitou apoio.