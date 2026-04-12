13 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATENDIMENTO

Motorista de ônibus passa mal na Tamoios e recusa remoção

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Motorista conseguiu parar o veículo em frente à base da concessionária
Motorista conseguiu parar o veículo em frente à base da concessionária

Na madrugada deste domingo (12), um motorista de ônibus passou mal enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios (SP-99), no km 66, sentido sul, no município de Paraibuna. A ocorrência foi registrada por volta das 4h22, sob condição climática nublada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações repassadas por um colaborador, o condutor seguia viagem quando começou a apresentar mal-estar, por motivos ainda não esclarecidos. Ele conseguiu parar o veículo em frente à base da concessionária e solicitou apoio.

O atendimento foi realizado por equipe de resgate, que às 5h11 informou estar prestando assistência no local. Apesar do ocorrido, o motorista recusou encaminhamento ao hospital e declarou que aguardaria a chegada de outro condutor para continuar a viagem.

No entanto, às 5h33, o próprio motorista decidiu não esperar a substituição e seguiu viagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários