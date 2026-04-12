Na madrugada deste domingo (12), um motorista de ônibus passou mal enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios (SP-99), no km 66, sentido sul, no município de Paraibuna. A ocorrência foi registrada por volta das 4h22, sob condição climática nublada.
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De acordo com informações repassadas por um colaborador, o condutor seguia viagem quando começou a apresentar mal-estar, por motivos ainda não esclarecidos. Ele conseguiu parar o veículo em frente à base da concessionária e solicitou apoio.
O atendimento foi realizado por equipe de resgate, que às 5h11 informou estar prestando assistência no local. Apesar do ocorrido, o motorista recusou encaminhamento ao hospital e declarou que aguardaria a chegada de outro condutor para continuar a viagem.
No entanto, às 5h33, o próprio motorista decidiu não esperar a substituição e seguiu viagem.