Após dias de angústia para a família e mobilização de equipes de busca, o pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, de 23 anos, foi encontrado com vida na tarde deste domingo (12), na praça Afonso Pena, em São José dos Campos.

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Wellington estava desaparecido desde o dia 30 de março, quando saiu da casa dos pais informando que iria trabalhar no bairro Jardim da Granja, na região sudeste da cidade, e não retornou. Desde então, familiares vinham realizando buscas por conta própria, enquanto a Polícia Civil conduzia as investigações.