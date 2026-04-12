Após dias de angústia para a família e mobilização de equipes de busca, o pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, de 23 anos, foi encontrado com vida na tarde deste domingo (12), na praça Afonso Pena, em São José dos Campos.
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Wellington estava desaparecido desde o dia 30 de março, quando saiu da casa dos pais informando que iria trabalhar no bairro Jardim da Granja, na região sudeste da cidade, e não retornou. Desde então, familiares vinham realizando buscas por conta própria, enquanto a Polícia Civil conduzia as investigações.
Na manhã deste domingo, o grupo Suçuarana, especializado em resgates em áreas de mata, iniciou uma operação de apoio às autoridades. Cerca de 12 voluntários participaram das buscas, concentradas nas imediações de um córrego no Jardim da Granja, local onde surgiram indícios que levantaram a suspeita de que o jovem pudesse estar morto.
As equipes dividiram-se em dois grupos para percorrer toda a extensão do córrego. Um drone também foi utilizado para mapear o terreno e facilitar o trabalho dos voluntários.
Havia suspeita de que o jovem havia sido morto
Na sexta-feira (10), policiais civis já haviam realizado diligências na região após informações de que um corpo poderia estar enterrado no local. Durante a ação, foi encontrada uma bermuda reconhecida pela mãe de Wellington, com manchas de sangue. O material foi apreendido e encaminhado para perícia, com coleta de DNA dos pais para comparação. Um carrinho de mão também foi localizado na área.
Apesar dos indícios, nenhum corpo foi encontrado, e as buscas continuaram neste domingo até a localização do jovem, que estava vivo.
De acordo com a polícia, a área onde a bermuda foi encontrada é conhecida pelo consumo de drogas, e o pedreiro teria sido visto no local dias antes do desaparecimento. Um familiar confirmou em depoimento que Wellington é usuário de drogas.
Mãe estava desesperada
Durante o período em que esteve desaparecido, a família recebeu diversas informações desencontradas sobre possíveis paradeiros do jovem, o que dificultou as buscas. A mãe, Leila Silva, chegou a percorrer diferentes regiões da cidade em busca do filho.
O estado de saúde de Wellington e as circunstâncias em que ele foi encontrado não foram detalhados até o momento. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer o que ocorreu durante o período em que o jovem esteve desaparecido.