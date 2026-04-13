A rede municipal de ensino de Caraguatatuba está de luto com a morte da gestora educacional Luciana Danielli, aos 48 anos, ocorrida no último domingo (12).
A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Educação em nota oficial publicada nas redes sociais.
De acordo com o comunicado, Luciana atuava como gestora no CEI/EMEI “Santina Nardi Marques” e era considerada uma profissional dedicada, reconhecida pelo compromisso com a educação e pelo cuidado com alunos, colegas e a comunidade escolar.
Foi inspiração para todos
Na nota, a secretaria destacou que, “mais do que uma gestora, foi alicerce e inspiração para todos”, ressaltando o legado de dedicação ao ensino e à formação de pessoas.
A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força neste momento de dor.
Adeus e comoção na cidade
O velório ocorre na manhã desta segunda-feira (13), a partir das 7h, com sepultamento previsto para as 11h, no Cemitério Municipal Recanto das Flores, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.
A morte da educadora gerou comoção entre profissionais da área e moradores, que destacaram nas redes sociais o impacto de sua atuação na educação municipal.