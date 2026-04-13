A rede municipal de ensino de Caraguatatuba está de luto com a morte da gestora educacional Luciana Danielli, aos 48 anos, ocorrida no último domingo (12).

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Educação em nota oficial publicada nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, Luciana atuava como gestora no CEI/EMEI “Santina Nardi Marques” e era considerada uma profissional dedicada, reconhecida pelo compromisso com a educação e pelo cuidado com alunos, colegas e a comunidade escolar.

Foi inspiração para todos