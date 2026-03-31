Vítimas do grave acidente com moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Ana Paula Bento da Cruz, 38 anos, e o companheiro dela, Jhony Matheus Mesquita Alves, 41 anos, serão sepultados nesta terça-feira (31), na cidade de Lorena. Ana Paula deixa um filho.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O casal estava em uma moto que caiu na pista da Via Dutra, no km 138, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h de segunda (30). Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia. Eles chegaram a ser arrastados por mais de 200 metros.
Moradores da Vila Passos, em Lorena, Ana Paula e Jhony serão sepultados às 10h desta terça-feira, no Cemitério Municipal da cidade. Segundo moradores que a conheciam, Ana Paula deixa um legado de carinho, força e generosidade, e será lembrada com saudade por todos que a conheceram.
Leia mais: VEJA: Vídeos mostram tragédia na Dutra que matou casal em SJC
Leia mais: VEJA: Ana postou story antes de morrer em acidente de moto em SJC
Violência do acidente
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a motocicleta e os corpos foram encontrados em pontos distintos da via, indicando que as vítimas podem ter sido arrastadas após a queda. Há também a suspeita de que um veículo de maior porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos mais graves.
Equipes da concessionária CCR RioSP atuaram na preservação da área, enquanto a perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.