Vítimas do grave acidente com moto na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, Ana Paula Bento da Cruz, 38 anos, e o companheiro dela, Jhony Matheus Mesquita Alves, 41 anos, serão sepultados nesta terça-feira (31), na cidade de Lorena. Ana Paula deixa um filho.

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O casal estava em uma moto que caiu na pista da Via Dutra, no km 138, na região do viaduto Santa Inês, por volta das 5h de segunda (30). Em seguida, os dois foram atropelados por outros veículos que trafegavam pela rodovia. Eles chegaram a ser arrastados por mais de 200 metros.