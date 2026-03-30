A Polícia Civil confirmou a identidade da segunda vítima fatal do acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. Trata-se de Jhony Matheus Mesquita Alves, de 41 anos. Vídeos mostram como foi a tragédia (VEJA AQUI).
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O acidente foi registrado na altura do km 139, na região norte da cidade, e envolveu uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Segundo informações do boletim de ocorrência, os ocupantes teriam caído na pista e, na sequência, foram atingidos por outros veículos que trafegavam pela rodovia.
A outra vítima, Ana Paula Bento da Cruz, já havia sido identificada anteriormente. Ambos morreram no local.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a motocicleta e os corpos foram encontrados em pontos distintos da via, indicando que as vítimas podem ter sido arrastadas após a queda. Há também a suspeita de que um veículo de maior porte, possivelmente um caminhão, tenha causado os ferimentos mais graves.
Equipes da concessionária CCR Rio–São Paulo atuaram na preservação da área, enquanto a perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.