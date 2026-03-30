A Polícia Civil confirmou a identidade da segunda vítima fatal do acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (30), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. Trata-se de Jhony Matheus Mesquita Alves, de 41 anos. Vídeos mostram como foi a tragédia (VEJA AQUI).

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