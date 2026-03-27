A Prefeitura de Taubaté reduziu em 13,82% as despesas com o pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida em 2025, no comparativo com o ano anterior. Os dados foram obtidos pela reportagem com base na LAI (Lei de Acesso à Informação).

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Com relação ao adicional de insalubridade, a redução foi de 12,9%. No caso do adicional de periculosidade, de 42,6%. E de risco de vida, de 17,15%.