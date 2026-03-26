Uma unidade do supermercado Pão de Açúcar de São José dos Campos é acusada por um açougueiro e ex-funcionário de supostamente vender alimentos fora do prazo de validade de forma deliberada.
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A situação seria incentivada por encarregado do estabelecimento, que fica dentro do Shopping Colinas. O Pão de Açúcar disse que “repudia e proíbe a prática” e que iniciou apuração interna para esclarecer a denúncia (veja nota abaixo).
OVALE foi procurado pelo ex-funcionário que denunciou a venda de alimentos após o prazo de vencimento. Segundo ele, um encarregado do supermercado teria pedido para que ele aproveitasse um salmão vencido e o colocasse de volta à venda, com novo prazo de validade. A prática também envolveria cortes de carne.
O açougueiro encaminhou dois áudios atribuídos ao encarregado: “Sabe aquela caixa de salmão? Você consegue cortar ela amanhã cedo? Você corta e joga a caixa fora, mano”, diz um trecho da mensagem.
“Na hora que você jogar a caixa fora lá, arranca a etiqueta da caixa que tá vencida e joga dentro da caixinha a etiqueta da validade, sabe? Já joga fora já. Você arranca a etiqueta da caixa e joga fora. Entendeu? Porque vai que eles vão olhar depois lá”, diz outro trecho.
“Estão trocando as datas das bandejas. Rasgam a embalagem e embalam de novo. Todos os dias”, afirmou o ex-funcionário a OVALE. Ele disse que foi demitido durante o período de experiência por “questionar demais esse tipo de coisa”.
Ele disse ainda que a prática estimulada pelo encarregado seria de conhecimento da gerência do estabelecimento.
Outro lado
Procurado pela reportagem, o Pão de Açúcar disse que repudia e proíbe qualquer prática que contrarie as normas e procedimentos relativos à qualidade e segurança de alimentos previstos nas políticas da companhia, mantendo um rígido processo de controle alinhado ao que determinam a legislação e os órgãos competentes.
Adicionalmente, informou que, assim que tomou conhecimento do relato, iniciou imediatamente uma apuração interna para averiguação dos fatos e a tomada das providências necessárias.
“Ainda, reforça que realiza, periodicamente, treinamentos e programas de capacitação com o objetivo de reforçar e orientar os colaboradores em relação às diretrizes de segurança alimentar da companhia e ao que preveem as determinações da legislação vigente e dos órgãos reguladores”, afirmou a empresa.
“Por fim, informa que a companhia mantém um canal de Ouvidoria para o reporte de denúncias de condutas ilegais, antiéticas ou qualquer atividade suspeita. Todos os acionamentos são tratados de forma isenta e independente para definição das ações corretivas cabíveis, garantindo confidencialidade”, completou.