Uma unidade do supermercado Pão de Açúcar de São José dos Campos é acusada por um açougueiro e ex-funcionário de supostamente vender alimentos fora do prazo de validade de forma deliberada.

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A situação seria incentivada por encarregado do estabelecimento, que fica dentro do Shopping Colinas. O Pão de Açúcar disse que “repudia e proíbe a prática” e que iniciou apuração interna para esclarecer a denúncia (veja nota abaixo).