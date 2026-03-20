Em resposta a um requerimento da oposição, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), negou a possibilidade de revisão do decreto de julho de 2025 que alterou a base de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida recebidos pelos servidores da Prefeitura.

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No requerimento, aprovado em plenário em fevereiro, os vereadores Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) citaram um parecer emitido naquele mês pela PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça.