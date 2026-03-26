Alunos da FEG (Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá), instituição ligada à Unesp (Universidade Estadual Paulista), cobram o afastamento de um professor de 43 anos condenado por pedofilia. O caso foi alvo de protesto no campus da faculdade, nesta quinta-feira (26).

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“Não existe nada no mundo que justifique esse professor de continuar lecionando, e pior ainda, num campus em que há um colégio técnico e uma creche”, disse um aluno, sob anonimato.