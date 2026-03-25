O São José desperdiçou pênalti nos acréscimos e perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária na noite desta quarta-feira (25), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, continua com 6 pontos no grupo 3, mas perde a liderança para o Juventus no saldo de gols. E a Ferroviária soma 3 pontos, se igualando ao Sertãozinho, em terceiro lugar.

Na próxima rodada, o time da região entra em campo de novo contra a Ferroviária, desta vez em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa. E o confronto será domingo (29), a partir das 18h.

Como foi o jogo