O São José desperdiçou pênalti nos acréscimos e perdeu por 1 a 0 para a Ferroviária na noite desta quarta-feira (25), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2.
Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, continua com 6 pontos no grupo 3, mas perde a liderança para o Juventus no saldo de gols. E a Ferroviária soma 3 pontos, se igualando ao Sertãozinho, em terceiro lugar.
Na próxima rodada, o time da região entra em campo de novo contra a Ferroviária, desta vez em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa. E o confronto será domingo (29), a partir das 18h.
Como foi o jogo
Em campo, o Sao José quase marcou logo aos 2min, em lance parecido com o jogo contra o Juventus. Desta vez, com Michael Paulista, que recebeu na direita, bateu rasteiro, em diagonal, mas o goleiro Denis Junior interceptou antes da chegada de Clessione.
Mas, aos 5min, veio o susto. Após saída errada da zaga joseense, Thiago pegou a bola na área, chegou a quase driblar o goleiro, mas João Lucas conseguiu ainda se esticar e tirar com a mão esquerda.
Ali, o jogo ficou quente e teve até cartão amarelo para Rogério Corrêa, técnico da Ferroviária. E, aos 10min, a Águia voltou a atacar, desta vez com Rikelmi, que clareou na entrada da área e bateu forte, mas o goleiro defendeu.
Então, o jogo ficou aberto e a Ferroviária, que precisava vencer, ia para cima também. Mas, não levava tanto perigo.
A torcida empurrava o tempo todo, mas o São José tinha dificuldades nas finalizações. E não encontrava espaços para chegar na área adversária.
Aos 34min, após saída errada da zaga dos visitantes, a Águia também quase marcou. Mas, Alan Stence, na direita, acabou arrematando em cima do zagueiro, que salvou e evitou a finalização.
Em seguida, aos 36min, a Ferroviária teve sua melhor chance, em jogada de Albano, pela esquerda. Ele entrou na área, cruzou, mas o desviou passou raspando à trave direita.
Melhor naquele momento, a equipe de Araraquara assustou de novo aos 38min, em chute de fora da área, com perigo. Mas, João Lucas rebateu e fez grande defesa.
Antes do intervalo, a Ferroviária de novo assustou. No lance, Victor Barreto veio pela esquerda, lançou no meio para Albano e este bateu cruzado, à esquerda, passando perto do gol joseense. E o primeiro tempo acabou no 0 a 0.
Segundo tempo
Na etapa final, o São José voltou atacante mais e, no primeiro minuto, tentou chegar com perigo. No lance, Felippe Borges recebeu na esquerda e tentou cruzar, mas a bola fez efeito e passou por cima do gol.
Contudo, a Ferroviária estava muito viva e ia para cima, dando sufoco na defesa joseense em suas investidas no ataque. E, aos 7min, após falha grotesca de Michael Paulista, que furou na hora de cortar na entrada da área, a bola sobrou para Albano, que mandou no canto direito, rasteiro, fazendo 1 a 0 para os visitantes.
Em desvantagem, o São José precisava reagir, mas não era isso que se via em campo. E a equipe grená ainda tentava segurar o jogo e diminuir o ritmo.
Mesmo com as substituições feitas no segundo tempo, a Águia praticamente não criava. E isso ia deixando o jogo mais tenso.
Apenas aos 38min conseguiu criar uma real chance. Após cruzamento da direita, Lucas Reis cabeceou e o goleiro Denis Junior defendeu.
Em seguida, aos 39min, Pedro Arthur foi até a linha de fundo, pela esquerda, e cruzou, mas Clessione chutou fraco e o goleiro pegou.
Depois, aos 44min, em um ataque perigo pela esquerda, a defesa da Ferroviária afastou com o braço e o árbitro foi ao VAR. Após quase cinco minutos, ele marcou o pênalti, o que gerou muita reclamação dos atletas da Ferroviária, o que atrasou a cobrança.
Então, Lucas Reis, que entrou no segundo tempo, pediu para bater. Mas, ele chutou mal, aos 53min, no canto esquerdo rasteiro e o goleiro defendeu. Antes do final, a Águia ainda pressional, mas não conseguiu o empate.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Matheus Rocha, João Ramos, Euller e Felippe Borges; Jeferson Lima (Rodrigo Carioca), Thomaz Carvalho, Michael Paulista (Cristiano) e Alan Stence (Lucas Reis); Rikelmi (Pedro Arthur) e Clessione. Técnico: Jorge Castilho
Ferroviária
Denis Junior; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Gustavo Medina e Vitor Barreto (Guilherme Ferreira); Rafael Carrilho (Raoni, Thiago (Fabio Fau), Albano (Allison) e Eduardo; Douglas Skilo (Fernandinho) e Zé Vitor. Técnico: Rogério Corrêa.
Gol: Albano, aos 7min do 2º tempo. Árbitro: Guilherme Nunes de Santana. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 25 de março de 2026. Cartões amarelos: Rafael Carrilho, Ricardinho, Rogério Corrêa, Albano, Gustavo Medina, Fabio Fau (F); Cristiano (S). Publico: 5.006 torceores. Renda: R$ 118.715