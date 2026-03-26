A morte de Diego da Silva Moreira, de 26 anos, causou comoção entre familiares e amigos. O jovem faleceu na quarta-feira (25) e foi sepultado na tarde desta quinta-feira (26), no Cemitério Jardim da Paz.

A causa da morte não foi divulgada.

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