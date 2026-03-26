A morte de Diego da Silva Moreira, de 26 anos, causou comoção entre familiares e amigos. O jovem faleceu na quarta-feira (25) e foi sepultado na tarde desta quinta-feira (26), no Cemitério Jardim da Paz.
A causa da morte não foi divulgada.
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Nas redes sociais, mensagens de despedida evidenciam o impacto da perda. O irmão, Cleber Moreira, publicou um texto emocionado ao falar sobre o luto da família.
“Hoje meu irmão Diego descansou, e meu coração está em pedaços”, escreveu. Ele também agradeceu o apoio recebido durante o período. “Obrigado a cada pessoa que orou, que mandou força e que esteve com a gente nessa batalha”, postou Cleber.
O irmão ainda destacou ainda a força da mãe durante o processo. “Ela não soltou a mão do Diego em nenhum momento. Foi força, amor e coragem até o último segundo”, afirmou.
Comoção nas redes
Amigos e familiares também prestaram homenagens, destacando a personalidade e as lembranças deixadas por Diego. “Ele foi um grande homem, de coração enorme. Jamais vou me esquecer”, escreveu uma amiga.
Outra mensagem ressaltou o carinho e a saudade: “Você sempre será lembrado com amor”. Há ainda relatos que destacam a convivência próxima e as memórias da infância. “Só tenho boas histórias e lindas lembranças ao seu lado”, publicou uma prima.
As homenagens também reforçam o impacto da perda entre pessoas próximas. “Hoje o céu recebeu alguém muito especial”, escreveu uma familiar.
Despedida
O sepultamento ocorreu no Cemitério Jardim da Paz, reunindo familiares e amigos para a última despedida.
A morte precoce do jovem gerou forte comoção e mobilizou mensagens de apoio à família nas redes sociais.