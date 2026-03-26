A motorista de aplicativo Silvana Nunes de Almeida de Souza, de 39 anos, foi morta após ser sequestrada. O corpo foi encontrado em uma área de mata com sinais de violência, mesmo depois de familiares transferirem R$ 3,5 mil na tentativa de garantir a libertação da vítima.

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O crime teve início após ela aceitar uma corrida entre as cidades de Videira e Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Durante o trajeto, a motorista foi rendida pelo suspeito, que passou a exigir dinheiro da família.