A motorista de aplicativo Silvana Nunes de Almeida de Souza, de 39 anos, foi morta após ser sequestrada. O corpo foi encontrado em uma área de mata com sinais de violência, mesmo depois de familiares transferirem R$ 3,5 mil na tentativa de garantir a libertação da vítima.
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O crime teve início após ela aceitar uma corrida entre as cidades de Videira e Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Durante o trajeto, a motorista foi rendida pelo suspeito, que passou a exigir dinheiro da família.
Segundo a investigação, do valor pago, R$ 2 mil foram transferidos pelo marido, enquanto outros R$ 1,5 mil já estavam na conta da própria vítima. A Polícia Civil identificou que o dinheiro foi direcionado para uma conta bancária ligada a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
O suspeito foi localizado ainda na noite do crime, na cidade de Joaçaba, no Oeste catarinense. Ele foi levado à delegacia, onde confessou o assassinato e indicou o local onde havia deixado o corpo, em uma região de mata.
De acordo com a polícia, Silvana foi baleada antes de ser abandonada. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão qualificada e ocultação de cadáver.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. O veículo utilizado por Silvana também foi localizado e passará por análise, que deve auxiliar na conclusão das investigações.