O adolescente que filmou o vídeo em que uma gata é arremessada no Rio Paraitinga, em São Luiz do Paraitinga, publicou um pedido de desculpas nas redes sociais após a forte repercussão do caso, revelado por OVALE.

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Na mensagem, o jovem reconhece a gravidade da atitude e afirma estar arrependido. “Tenho plena consciência de que o que eu fiz não foi certo, e não existe justificativa”, escreveu. Em outro trecho, ele reforça: “Peço perdão, de coração”.