A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24), por unanimidade, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza conceder à iniciativa privada seis parques municipais.

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O projeto não estava na pauta da sessão ordinária, mas foi incluído na ordem do dia a pedido do vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo.