Um empresário foi morto a tiros na noite de domingo (22) após ser surpreendido por criminosos enquanto estava em uma motocicleta. A vítima, conhecida como Edinho, era proprietária de um hotel e não teve chance de reagir aos disparos.

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O crime ocorreu em Apuí, no interior do Amazonas. Segundo informações preliminares, o empresário estava nas proximidades de um estabelecimento quando foi abordado por dois homens em outra moto. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou diversos tiros antes de fugir com o comparsa.