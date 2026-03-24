26 de março de 2026
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Se distraiu no celular, foi surpreendido e morreu a tiros

Por Da Redação | Apuí (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Se distraiu no celular, foi surpreendido e morreu a tiros
Se distraiu no celular, foi surpreendido e morreu a tiros

Um empresário foi morto a tiros na noite de domingo (22) após ser surpreendido por criminosos enquanto estava em uma motocicleta. A vítima, conhecida como Edinho, era proprietária de um hotel e não teve chance de reagir aos disparos.

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O crime ocorreu em Apuí, no interior do Amazonas. Segundo informações preliminares, o empresário estava nas proximidades de um estabelecimento quando foi abordado por dois homens em outra moto. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou diversos tiros antes de fugir com o comparsa.

Imagens de câmeras de segurança e registros feitos por moradores mostram o corpo da vítima ao lado da motocicleta. A forma da ação levanta a suspeita de execução.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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