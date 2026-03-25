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TRAGÉDIA

Aos 15 anos, Sophia morre após infarto fulminante

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Sophia Ferreira Barreto,
Sophia Ferreira Barreto,

Uma adolescente de 15 anos morreu após passar mal enquanto estava com o namorado. A vítima, identificada como Sophia Ferreira Barreto, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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O caso ocorreu no Grande ABC, enquanto a jovem estava acompanhada do rapaz, em circunstâncias que ainda são apuradas pelas autoridades. Informações preliminares apontam que a causa da morte foi edema pulmonar associado a um infarto fulminante.

O pai da adolescente questiona o que teria ocorrido e cobra esclarecimentos. Em manifestação, ele afirmou confiar na Justiça e pediu que o caso seja devidamente investigado.

A polícia apura se houve outros fatores que possam ter contribuído para a morte da jovem.

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