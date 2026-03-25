Uma adolescente de 15 anos morreu após passar mal enquanto estava com o namorado. A vítima, identificada como Sophia Ferreira Barreto, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

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O caso ocorreu no Grande ABC, enquanto a jovem estava acompanhada do rapaz, em circunstâncias que ainda são apuradas pelas autoridades. Informações preliminares apontam que a causa da morte foi edema pulmonar associado a um infarto fulminante.