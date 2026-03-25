Casada e mãe de dois filhos, a dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, foi encontrada morta em São José dos Campos. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade.

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