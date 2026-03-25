Casada e mãe de dois filhos, a dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, foi encontrada morta em São José dos Campos. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade.
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Ela deixa um filho de 10 e uma filha de 16 anos. O corpo foi encontrado na Via Dutra, próximo à General Motors, no Jardim Diamante. A suspeita é de suicídio.
O corpo foi encontrado no domingo (22) e identificado na noite de terça-feira (24).
De acordo com o boletim de ocorrência registrado anteriormente, Jéssica desapareceu após deixar a residência da mãe, no bairro Campos de São José. Desde então, não havia feito contato com familiares.
O caso, que mobilizou familiares e gerou grande repercussão nas redes sociais, agora passa a ser investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.
Jéssica deixa 2 filhos
Casada e mãe de dois filhos, ela não tinha histórico de desaparecimentos, o que aumentou a preocupação da família. Durante os dias em que esteve desaparecida, parentes e amigos fizeram apelos públicos por informações.
“Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar”, disse o marido, Antônio Braga, em uma publicação nas redes sociais.
Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de Jéssica ter saído de casa sem o celular, o que dificultou qualquer tentativa de contato.