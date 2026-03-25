26 de março de 2026
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ESTAVA DESAPARECIDA

URGENTE: Casada e mãe de 2 filhos, Jéssica é achada morta em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Casada e mãe de dois filhos, a dona de casa Jéssica Camila Ricardo, de 34 anos, foi encontrada morta em São José dos Campos. Ela estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu da casa da mãe, na zona leste da cidade.

Leia mais: Adeus, Jéssica: polícia investiga causa da morte em SJC

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Ela deixa um filho de 10 e uma filha de 16 anos. O corpo foi encontrado na Via Dutra, próximo à General Motors, no Jardim Diamante. A suspeita é de suicídio.

O corpo foi encontrado no domingo (22) e identificado na noite de terça-feira (24).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado anteriormente, Jéssica desapareceu após deixar a residência da mãe, no bairro Campos de São José. Desde então, não havia feito contato com familiares.

O caso, que mobilizou familiares e gerou grande repercussão nas redes sociais, agora passa a ser investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.

Jéssica deixa 2 filhos

Casada e mãe de dois filhos, ela não tinha histórico de desaparecimentos, o que aumentou a preocupação da família. Durante os dias em que esteve desaparecida, parentes e amigos fizeram apelos públicos por informações.

“Estou aqui para pedir pelo amor de Deus que vocês possam me ajudar”, disse o marido, Antônio Braga, em uma publicação nas redes sociais.

Um dos pontos que chamou a atenção foi o fato de Jéssica ter saído de casa sem o celular, o que dificultou qualquer tentativa de contato.

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