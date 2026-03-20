“Minha esposa se matou com a minha arma.”

A afirmação foi feita pelo tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, durante audiência de custódia junto ao TJM (Tribunal de Justiça Militar), após sua prisão pela morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos.

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