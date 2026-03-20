Uma operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com a Vigilância Sanitária estadual e municipal, interditou a linha de produção de medicamentos estéreis de uma farmácia de manipulação em São José dos Campos após identificar irregularidades sanitárias consideradas graves.
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A ação, iniciada na última segunda-feira (16), também incluiu a inspeção de uma distribuidora ligada ao setor, ampliando o alcance da fiscalização na cidade.
Falhas graves colocam medicamentos em risco
De acordo com a Anvisa, a empresa Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA apresentou problemas críticos, principalmente na higienização de equipamentos e utensílios utilizados na produção.
Os fiscais também identificaram ausência de validação nos processos de esterilização — etapa essencial para eliminar microrganismos como bactérias, vírus e fungos.
Na prática, essas falhas podem comprometer diretamente a segurança dos medicamentos produzidos.
Fórmulas sem comprovação e “canetas emagrecedoras”
Outro ponto que chamou atenção foi a manipulação de uma fórmula que combinava tirzepatida com vitamina B12 e glicina — associação sem eficácia e segurança comprovadas, segundo a fiscalização.
Além disso, foram encontradas irregularidades na produção de substâncias utilizadas em chamadas “canetas emagrecedoras”, com concentrações semelhantes às de medicamentos industrializados.
Esse tipo de prática é proibido, já que farmácias de manipulação devem produzir medicamentos personalizados, conforme prescrição individual.
Problemas estruturais e armazenamento irregular
A inspeção também revelou falhas na estrutura da farmácia, incluindo:
- Sistema de ar inadequado
- Infraestrutura comprometida
- Falta de controle sobre insumos, inclusive hormonais
- Armazenamento de produtos refrigerados em geladeiras comuns, sem controle de temperatura
Outro fator considerado grave foi a realização de obras no local sem comunicação prévia à Vigilância Sanitária.
Distribuidora também apresentou irregularidades
Durante a operação, a empresa Mali Produtos para Saúde LTDA também foi fiscalizada.
No local, os agentes encontraram:
- Falta de controle sobre produtos sujeitos à vigilância;
- Armazenamento inadequado de insumos;
- Falhas na garantia de qualidade;
- Ausência de validação no transporte;
Essas falhas impedem assegurar que os produtos cheguem aos clientes em condições seguras.
Produção segue suspensa
Como medida imediata, a linha de medicamentos estéreis foi interditada, e a farmácia está proibida de fabricar e comercializar esses produtos até corrigir todas as irregularidades.
A operação faz parte de um programa nacional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltado à fiscalização de medicamentos estéreis.
A inspeção foi concluída na última quarta-feira (18), e os estabelecimentos deverão comprovar a regularização antes de retomar as atividades.