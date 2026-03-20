Uma operação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com a Vigilância Sanitária estadual e municipal, interditou a linha de produção de medicamentos estéreis de uma farmácia de manipulação em São José dos Campos após identificar irregularidades sanitárias consideradas graves.

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A ação, iniciada na última segunda-feira (16), também incluiu a inspeção de uma distribuidora ligada ao setor, ampliando o alcance da fiscalização na cidade.

Falhas graves colocam medicamentos em risco