Dois homens — pai e filho — foram executados a tiros em frente a um mercado, em um ataque registrado por câmeras de segurança. Uma mulher também foi baleada e ficou gravemente ferida. Os autores fugiram logo após a ação.
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O crime ocorreu no dia 7 de março, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. As imagens mostram ao menos cinco atiradores participando da execução, chegando em dois veículos.
Nas gravações, três homens descem de um carro preto estacionado em frente ao mercado, enquanto outros dois se aproximam pela lateral do estabelecimento em outro automóvel. Em seguida, o grupo dispara diversas vezes contra as vítimas. Após o ataque, os suspeitos, encapuzados, deixam o local rapidamente.
Ainda nas imagens, uma mulher tenta impedir a fuga e chega a se pendurar em um dos carros utilizados pelos criminosos. Dias depois, um dos veículos usados no crime foi encontrado incendiado.
As vítimas foram identificadas como Nixon dos Santos Benites, de 36 anos, e o filho dele, Ryan da Rocha Alfredo Benites, de 17. Nixon havia sido condenado pela morte do advogado criminalista Leonardo Ivankio Sudul, assassinado em 2017, em Curitiba, e estava em liberdade havia apenas dois dias.
A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do ataque. Uma das hipóteses é de que o crime esteja relacionado a disputas pelo tráfico de drogas na região do Parolin. Conforme as apurações, Nixon seria o alvo principal, e o filho não teria envolvimento com atividades criminosas. Até o momento, ninguém foi preso.