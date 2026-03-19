Dois homens — pai e filho — foram executados a tiros em frente a um mercado, em um ataque registrado por câmeras de segurança. Uma mulher também foi baleada e ficou gravemente ferida. Os autores fugiram logo após a ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no dia 7 de março, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. As imagens mostram ao menos cinco atiradores participando da execução, chegando em dois veículos.