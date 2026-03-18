Um "rei", um "macho alfa" e "soberano" que exigia uma esposa "obediente" e "submissa", como "toda mulher deve ser".

Era assim que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, se definia e era isso o que ele exigia da esposa, a soldado PM Gisele Alves Santana, de 32 anos, de acordo com mensagens extraídas do celular do oficial.

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